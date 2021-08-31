В автокатастрофе в Перу погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек, в том числе ребенок, погибли, 22 получили ранения, при падении автобуса в пропасть во вторник, 31 августа, в центральной части Перу. Автобус перевозил 63 пассажира и выехал из Уануко (северо-восток) в Лиму, – сообщает AFP со ссылкой на местные службы спасения и полицию.

Майор службы экстренной помощи Фредди Лоарте сообщил: «На данный момент мы извлекли 29 тел и 20 раненых. Число погибших пока не увеличивается. Сейчас мы ожидаем прибытия подъемного крана, чтобы поднять автобус». В спасательных работах участвуют 50 сотрудников правоохранительных органов, спасательных бригад и жителей района, где произошла трагедия

По словам командира полиции Сезара Сервантеса, причиной аварии стало нарушение скоростного режима.

Это третья трагедия со значительным количеством жертв в Перу за последние четыре дня. В воскресенье, 29 августа, 14 человек погибли и неизвестное число до сих пор считается пропавшими без вести, после столкновения двух лодок на реке в перуанской Амазонии. Двумя днями ранее автобус рухнул в ущелье на юго-востоке страны, в результате чего погибли 17 человек.

Дорожно-транспортные происшествия в Перу очень распространены по причине несоблюдения водителями скоростного режима, плохих дорожных условий, отсутствия указателей и плохого контроля со стороны властей.

Лима, Иван Бабурин

Лима. Другие новости 31.08.21

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