В Британии не хватает мясников для забоя свиней

В Великобритании выявилась новая острая проблема – в стране образовался серьезный дефицит мясников и рабочих на скотобойнях.

Как сообщает Reuters, на сегодняшний день в Британии необходимо забить более 120 000 поросят, а сделать это практически некому. Проблема с отсутствием специалистов в мясной промышленности присовокупилась к кризису на рынке топлива, вызванному острой нехваткой водителей грузовых автомобилей.

«В настоящее время на фермах содержится около 120 000 свиней, которые должны быть забиты и переработаны. Проблема усугубляется тем, что они давно включены в продуктовую цепочку. Если не будет никакой помощи, животных придется забивать прямо на фермах», – говорит Лиззи Уилсон из Ассоциации свиноводов (NPA).

По словам Уилсон, бойни и мясоперерабатывающие заводы сейчас загружены примерно на 25% своей мощности из-за нехватки персонала.

Глава Национального союза фермеров (NFU) Минетт Баттерс подтвердила BBC, что заводчики столкнулись с необходимостью содержать порядка 150 000 свиней дополнительные, как минимум, десять дней, что влечет за собой дополнительные, не запланированные расходы.

Баттерс призывает к срочной встрече министра внутренних дел Прити Патель с заместителем министра по миграции Кевином Фостером. Это необходимо сделать, чтобы мясники и забойщики из-за границы получили возможность оформить временные визы.

Нехватка рабочих в мясной промышленности усугубляется пандемией COVID-19, а также жесткой иммиграционной политикой, реализуемой правительством Великобритании после Брексита, которая отпугивает мигрантов из Восточной Европы от работы в Великобритании.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 30.09.21

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