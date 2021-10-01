Неизвестный пытался поджечь здание правительства Мурманской области, есть пострадавший (ВИДЕО)

Неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Мурманской области. Нападение произошло в ночь на пятницу, 1 октября. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает телеграм-канал «Мурманск инсайд». Поджигателя разыскивают росгвардейцы.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал сотрудник охраны. В это время в кабинетах здания правительства находились несколько чиновников.

Как передает корреспондент «Интерфакса» с места происшествия, следы огня видны на деревянных дверях на входе во второй подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, а также большой и малый зал заседаний, уточняет. На крыльце остались осколки стеклянных бутылок.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения. На кадрах виден мужчина в капюшоне. Он достает из пластикового пакета какие-то предметы – из-за низкого качества видео невозможно понять, что находится в руках злоумышленника, затем бросает в двери, после чего следует вспышка огня и появляется дым.

На розыск и задержание злоумышленника ориентированы сотрудники Росгвардии, сообщают местные СМИ. Экипажи Росгвардии в Мурманске переведены на усиленный режим службы, около здания регионального правительства дежурят наряды вневедомственной охраны.

Мурманск, Наталья Петрова

Мурманск. Другие новости 01.10.21

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