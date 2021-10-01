Пропавший турок присоединился к поисковой команде и помог себя найти

Розыск пропавшего без вести, который случился во вторник утром в турецкой провинции Бурса, дал неожиданный результат. После объявления о поиске человека, который заблудился в лесу, некий Бейхан Мутлу присоединился к командам, ищущим несчастного. Но вскоре он обнаружил, что и был тем, кого все ищут.

Пятидесятилетний Мутлу выпивал со своими друзьями в лесу недалеко от города Инегель. Однако утром их пути разошлись, и друзья встретили жену Мутлу по дороге домой, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Она сказала им, что ее муж не вернулся и не отвечает на телефон. В связи с этим друзья решили вызвать полицию, которая немедленно начала поисковую операцию. В розыск были направлены несколько спасательных команд, им помогали и добровольцы.

Когда Мутлу встретил людей на опушке леса, он узнал, что они ищут человека, с которым, вероятно, случилось в лесу что-то плохое. Мутлу, не колеблясь, присоединился к поисковикам.

Поиски закончились, когда другой член поисковой группы начал в лесу громко звать пропавшего по имени: «Бейхане Мутлу!». Все были удивлены, когда Мутлу из толпы добровольцев отозвался на крик: «Я здесь».

Мутлу дал объяснения в полиции, и вернулся домой, где ему, безусловно, было что также объяснить и своей жене.

Стамбул, Елена Васильева

Стамбул. Другие новости 02.10.21

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