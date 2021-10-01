CNN прекратит размещать контент на Facebook в Австралии чтобы не попадать под суд о клевете

CNN прекращает размещать контент на своей странице в Facebook в Австралии. Теперь средства массовой информации в этой стране несут ответственность за комментарии к своим статьям без возможности их глобальной деактивации.

Австралийские пользователи, открывшие страницу CNN в Facebook в четверг, увидели сообщение о том, что контент теперь ограничен. Американские СМИ прекратили размещать контент на Facebook в Австралии после того, как суд постановил, что медиа-группы несут ответственность за клеветнические комментарии, связанные с их статьями в известной американской социальной сети, сообщает «Фигаро».

В начале сентября Высокий суд Австралии оставил в силе постановление суда, согласно которому СМИ несут ответственность за комментарии пользователей, которые появляются в их статьях, и, следовательно, подлежат судебному преследованию в соответствии с суровыми законами Австралии о клевете. CNN, однако, продолжает публиковаться в Австралии на своих собственных платформах.

CNN заявила в среду, что попросила Facebook помочь деактивировать комментарии на ее платформе в Австралии, но гигант социальных сетей, уточняет CNN, «предпочел этого не делать». Представитель канала объяснил свое недовольство в заявлении: «Мы разочарованы тем, что Facebook снова не удалось превратить свою платформу в надежное место для журналистики и продуктивного обмена мнениями между пользователями по поводу новостей».

В марте Facebook объявил, что его редакторы смогут отключать комментарии к определенным сообщениям, но американский гигант еще не представил эту функцию для всех пользователей. В заявлении социальной сети говорится, что «хотя мы не несем ответственности за предоставление юридических консультаций CNN, мы предоставили им самую последнюю информацию об инструментах, которые мы предоставляем, чтобы помочь издателям управлять комментариями».

Представитель Facebook по-прежнему настаивает на том, что поддерживает законопроекты, направленные на реформу законодательства в отношении ответственности авторов комментариев, и надеется на «большую ясность в этой области».

Москва, Елена Васильева

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