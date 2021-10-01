При пожаре в больнице в Румынии погибли девять человек

В инфекционной больнице румынского города Констанца произошел пожар. По предварительным данным, погибли девять человек.

Как сообщает агентство Associates Press (AP) со ссылкой на местные власти, огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии. Пожар сопровождается сильным задымлением, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По информации Министерства здравоохранения, в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых были в палатах интенсивной терапии.

Сначала сообщалось о четырех жертвах ЧП, затем число увеличилось до девяти. Точные данные Минздрав страны обещал сообщить позднее в ходе пресс-конференции. О трагедии сообщили премьер-министру Румынии Флорину Кыцу.

Бухарест, Зоя Осколкова

Бухарест. Другие новости 01.10.21

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