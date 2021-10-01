Чешский дипломат считает, что Европе нужно объявить России газовую войну

Специальный правительствельственный уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Чехии Вацлав Бартушка считает, что Европе нужно занять «жесткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ, – заявил дипломат в разговоре с «Радиожурналом», сообщает РИА Новости.

Также Бартушка заявил: «Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся».

«Евросоюз должен перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство», – уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Чехии.

Вацлав Бартушка также отметил, что считает причиной кризиса в Европе неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 01.10.21

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