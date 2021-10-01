Ростовские таможенники арестовали партию БТРов

Восемь контрабандных бронетранспортеров советского производства задержали сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ России по Ростовской области в порту Азова. Бронетехника направлялась транзитом из Болгарии в Белоруссию, – сообщает КоммерсанЪ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил журналистам источник, «техника прибыла в порт с ложными сведениями о демилитаризации».

Всего в партии находились 20 гусеничных бронетранспортеров на общую сумму 5 млн. руб., однако, в ходе проверок представители фирмы, перевозящей бронетранспортеры, смогли уговорить порт вернуть им 12единиц техники.

По информации источника Коммерсанта, «болгарская техника должна была быть вывезена в Белоруссию для смены назначения с военного на гражданское. Конечный получатель партии товара находится в Санкт-Петербурге».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда вооружения и военной техники).

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.10.21

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