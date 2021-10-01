В аэропорту Астрахани самолет столкнулся с топливозаправщиком

Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила сегодня, что работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании допустили его столкновение с топливозаправщиком, в результате инцидента воздушному судну был причинен ущерб, его размер оценивается.

Пресс-служба «Победы» также отмечает, что «наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ею халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)»

Как сообщает ТАСС, специалисты технической службы компании будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения.

В управлении МЧС по региону уточнили, что при ЧП никто не пострадал.

«В службу поступило сообщение о том, что самолет Boeing-737 при движении по рулежной дорожке перед взлетом совершил столкновение с аэродромным топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла. Пассажиры благополучно выведены из самолета и находятся в здании аэровокзала», – сообщили в МЧС.

Астрахань, Иван Бабурин

Астрахань. Другие новости 01.10.21

Задержан Саакашвили. / Ростовские таможенники арестовали партию БТРов. / Чешский дипломат считает, что Европе нужно объявить России газовую войну. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»