Более трех тысяч полицейских и военных отправятся в тюрьмы Эквадора

Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела заявила в пятницу, 1 октября, о том, что правительство направит 3600 полицейских и военных для подкрепления во все тюрьмы страны, чтобы «гарантировать безопасность», – сообщает агентство AFP.

«Правительство направит на постоянной основе 3600 сотрудников национальной полиции и вооруженных сил, во все тюрьмы Эквадора, чтобы гарантировать безопасность», – заявила министр внутренних дел Эквадора на пресс-конференции в Кито, через три дня после гибели 118 заключенных в результате стычек между бандами в тюрьме в Гуаякиле на юго-западе страны.

После кровавой бойни, расцененной, как «самая ужасная в тюремной истории Латинской Америки», президент Эквадора Гильермо Лассо объявил «чрезвычайное положение» в 65 тюрьмах страны.

Следует отметить, что только в пенитенциарном центре Гуаякиля, где произошли последние столкновения, содержится 8 500 заключенных. По официальным данным переполненность тюрьмы составляет 60%. В среднем по стране переполненность заключенными пенитенциарной системы составляет порядка 30%.

Выступая на пресс-конференции вместе с министром внутренних дел, директор тюрем Боливар Гарсон рассказал, что правительство Эквадора рассматривает возможность амнистии для почти 2000 заключенных старше 65 лет, страдающих от болезней или инвалидности. Такая мера будет направлена ​​на то, чтобы очистить эквадорскую пенитенциарную систему на 30 000 мест.

Кито, Иван Бабурин

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