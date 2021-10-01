Более трех тысяч полицейских и военных отправятся в тюрьмы Эквадора

Министр внутренних дел Эквадора Александра Вела заявила в пятницу, 1 октября, о том, что правительство направит 3600 полицейских и военных для подкрепления во все тюрьмы страны, чтобы «гарантировать безопасность», – сообщает агентство AFP.
«Правительство направит на постоянной основе 3600 сотрудников национальной полиции и вооруженных сил, во все тюрьмы Эквадора, чтобы гарантировать безопасность», – заявила министр внутренних дел Эквадора на пресс-конференции в Кито, через три дня после гибели 118 заключенных в результате стычек между бандами в тюрьме в Гуаякиле на юго-западе страны.
После кровавой бойни, расцененной, как «самая ужасная в тюремной истории Латинской Америки», президент Эквадора Гильермо Лассо объявил «чрезвычайное положение» в 65 тюрьмах страны.
Следует отметить, что только в пенитенциарном центре Гуаякиля, где произошли последние столкновения, содержится 8 500 заключенных. По официальным данным переполненность тюрьмы составляет 60%. В среднем по стране переполненность заключенными пенитенциарной системы составляет порядка 30%.
Выступая на пресс-конференции вместе с министром внутренних дел, директор тюрем Боливар Гарсон рассказал, что правительство Эквадора рассматривает возможность амнистии для почти 2000 заключенных старше 65 лет, страдающих от болезней или инвалидности. Такая мера будет направлена на то, чтобы очистить эквадорскую пенитенциарную систему на 30 000 мест.
Кито, Иван Бабурин
Кито. Другие новости 02.10.21
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