Пассажирский поезд «Адлер – Томск» врезался в грузовик

В Пензенской области произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел на переезде в Лунинском районе. Пассажирский поезд №116 «Адлер-Томск» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» на 82 км перегона «Лунино – Гольцовка».

В результате с рельсов сошли локомотив и три вагона. Было повреждено железнодорожное полотно. «Для ликвидации последствий от ГУ МЧС России по Пензенской области привлечены пять человек, две единицы техники», – говорится в сообщении МЧС.

В поезде находились 336 пассажиров, среди них 34 ребенка. «Благодаря профессиональным действиям локомотивной бригады пострадавших в результате происшествия нет», – сообщили в РЖД.

На место ДТП выехал восстановительный поезд со станции Рузаевка. Ожидается задержка пассажирских поездов.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 02.10.21

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