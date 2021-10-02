В Нижнем Новгороде в жилом доме прогремел взрыв

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
Взрыв прогремел около семи утра. Пожара не было, но взрывной волной разрушило межтамбурные перекрытия, а также частично обвалился балкон. Несущие конструкции не повреждены.
Прибывшие на место спасатели обнаружили двоих пострадавших в квартире на девятом этаже. В СКР уточнили, что травмы получили женщина 1965-го и мужчина 1974 года рождения.
На месте взрыва работают экстренные службы. Из здания эвакуировали 100 человек, жильцы сейчас находятся в пункте временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку по факту случившегося организовала прокуратура.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
Нижний Новгород. Другие новости 02.10.21
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