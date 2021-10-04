Под Красноярском рейсовый автобус слетел с трассы и перевернулся

Пять человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП произошло поздно вечером под Дивногорском на 66 км трассы «Енисей». Водитель автобуса «Неоплан», двигаясь в направлении краевого центра, съехал в левый кювет, после чего машина опрокинулась на левую сторону, уточнили в ведомстве.

На момент аварии в автобусе находились 38 человек.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 04.10.21

Угнал машину и прятался в детском садике: подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбуржье задержали. / СКР расследует гибель трех человек при падении вертолета в Подмосковье. / Жулик похлеще Порошенко: на Украине провожают на покой первого президента-комика. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»