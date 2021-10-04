Автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции

На юге Швеции в ДТП погиб художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, сообщают шведские СМИ со ссылкой на полицию. Его автомобиль столкнулся с встречным грузовиком. В результате аварии обе машины загорелись.

75-летний Вилкс ехал вместе с двумя охранявшими его полицейскими, они тоже погибли. Водитель большегруза госпитализирован с тяжелыми травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. В полиции меж тем исключили версию об умышленной аварии.

Летом 2007 года в шведской газете Nerikes Allehanda была опубликована карикатура Вилкса на пророка Мухаммеда. Рисунок вызвал возмущение мусульман во многих странах мира. Художник нарисовал собаку с головой пророка Мухаммеда. Боевики террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) включили Вилкса в список главных врагов ислама и пообещали 100 тысяч долларов за его голову. Художник начал получать угрозы, в связи с чем полиция взяла его под охрану.

Карикурист пережил несколько попыток покушений. Так, в 2010 году двое мужчин пытались поджечь дом художника на юге Швеции. В 2015 году было обстреляно кафе, где проходила встреча с Вилксом.

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 04.10.21

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