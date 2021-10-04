Сотрудника саратовского ГИБДД заподозрили в майнинге криптовалюты в помещении МВД

В занятиях майнингом криптовалюты в помещении МВД заподозрили саратовского полицейского, – сообщается на сайте регионального управления СК России.

Преступные действия полицейского выявили сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главка МВД.

Все началось с того, что начальство саратовского ГИБДД получило большой счет на оплату электроэнергии. В ходе проверки проведенной в управлении был выявлен подозреваемый. Ущерб, вызванный переплатой за электроэнергию, составил 231 тыс. рублей, – сообщается на сайте kp.ru.

По информации следствия, в период с декабря 2020 года по июль 2021 года сотрудник РЭО (регистрационно-экзаменационного отделения) ГИБДД УМВД России по Саратову установил во временно не используемом, но принадлежащем органу полиции помещении два электронных устройства, подключил их к электросети и с их помощью осуществлял получение криптовалюты в сети интернет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, сейчас следователи устанавливают возможных соучастников преступления из числа сотрудников полиции.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 04.10.21

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