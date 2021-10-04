Китай направил в сторону Тайваня боевые самолеты

Китай направил 56 боевых самолетов в сторону Тайваня в понедельник, 4 октября, что стало крупнейшей демонстрацией силы за всю историю наблюдений, – сообщает Associated Press.

По данным Министерства национальной обороны Тайваня, ПВО островного государства сначала было зафиксировано 52 самолета, среди которых были 34 истребителя J-16 и 12 бомбардировщиков H-6. Позже еще четыре китайских J-16 влетели в юго-западную часть зоны контроля ПВО Тайваня за пределами воздушного пространства страны.

По сообщению министерства, тайваньские военно-воздушные силы подняли в воздух свои истребители и контролировали движение китайских боевых самолетов в своей системе противовоздушной обороны.

Эксперты называют полеты и другие военные маневры Пекина «войной в серой зоне». Многие говорят, что не верят, что демонстрация силы и агрессивная риторика приведут к войне, – пишет Associated Press.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай может развязать войну против Тайваня», – сказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью телеканалу Australian Broadcasting Corp. .

В прошлую пятницу, 1 октября, народно-освободительная армия Китая направляла в район Тайваня 38 боевых самолетов, 39 – в субботу и 16 самолетов в воскресенье.

Всего в последних маневрах китайских ВВС общее количество полетов достигло 814.

В понедельник, 4 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики возле Тайваня. «Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

В ответ на аналогичное заявление Госдепартамента США, сделанное в минувшие выходные, министерство иностранных дел Китая заявило, что продажа США оружия Тайваню является «провокационной акцией, которая наносит ущерб американо-китайским отношениям».

«Китай примет все необходимые контрмеры и решительно подавит любые заговоры о независимости Тайваня», – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Хуа Чуньин в понедельник вечером.

Тайбэй, Иван Бабурин

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