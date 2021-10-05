Из-за сбоев в WhatsApp родители школьников стали переходить в Telegram

Из-за проблем с доступом к WhatsApp Московские учителя начали создавать родительские чаты в мессенджере Telegram, – сообщает Газета.Ru.

Родителям учащихся одной из школ московского района Солнцево было разослано сообщение следующего содержания: «Всем добрый вечер. Пока на связи здесь – большая просьба передать родителям, я включу их в группу».

При этом, у некоторых родителей приложение Telegram еще не установлено, поэтому в новую группу добавили не всех.

В Останкино родители учеников получили такое сообщение: «Уважаемые родители, из-за сбоя в вотcап все переходим в телеграм, передайте всем».

Ранее стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о неполадках в работе TikTok, Twitter и Telegram, есть проблемы и у операторов связи.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.10.21

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