Из-за сбоев в WhatsApp родители школьников стали переходить в Telegram

Из-за проблем с доступом к WhatsApp Московские учителя начали создавать родительские чаты в мессенджере Telegram, – сообщает Газета.Ru.
Родителям учащихся одной из школ московского района Солнцево было разослано сообщение следующего содержания: «Всем добрый вечер. Пока на связи здесь – большая просьба передать родителям, я включу их в группу».
При этом, у некоторых родителей приложение Telegram еще не установлено, поэтому в новую группу добавили не всех.
В Останкино родители учеников получили такое сообщение: «Уважаемые родители, из-за сбоя в вотcап все переходим в телеграм, передайте всем».
Ранее стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о неполадках в работе TikTok, Twitter и Telegram, есть проблемы и у операторов связи.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 05.10.21
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