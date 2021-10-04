Малайзия вызвала посла Китая в понедельник, 4 октября, в знак протеста против вторжения китайских кораблей в ее исключительную экономическую морскую зону в Южно-Китайском море, – сообщает агентство AFP.

Власти Малайзии вызвали посла Оуян Юйцзин, чтобы «обозначить позицию Малайзии и выразить протест против присутствия и активности китайских кораблей, включая морское картографическое судно, в ее исключительной экономической зоне», – говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

Это второй раз в этом году, когда Малайзия вызывает посла Китая в знак протеста против проникновения Пекина в спорные воды Южно-Китайского моря. В июне текущего года вторжение 16 китайских военных самолетов в тот же район вызвало гнев Малайзии. В прошлом году китайское картографическое судно столкнулось с малазийским судном, которое искало нефть у берегов Борнео.

Следует отметить, что помимо Китая свои претензии на Южно-Китайское море имеют Вьетнам, Филиппины, Бруней и Тайвань.

В свою очередь, США направили в регион военные корабли, чтобы отстаивать свои права на свободу судоходства, к большому раздражению Китая.

Куала-Лумпур, Иван Бабурин

Куала-Лумпур. Другие новости 04.10.21

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