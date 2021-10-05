В Кирове при пожаре в ковидном госпитале погибли два человека

В Кирове произошел пожар в отделении инфекционной больницы. По предварительным данным, два человека погибли.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло ночью в пятой палате третьего корпуса больницы. В здании в момент пожара находились 59 человек, из них 44 больных коронавирусом.
Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуировано 36. «Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города», – добавили в МЧС.
В тушении пожара принимали участие 36 человек, задействованы 11 единиц техники.
Киров, Зоя Осколкова
Киров. Другие новости 05.10.21
Девочку-зацепера насмерть переехал трамвай (ФОТО). / Из-за сбоев в WhatsApp родители школьников стали переходить в Telegram. / Вслед за Facebook сбои произошли в работе YouTube, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube