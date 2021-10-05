В Кирове при пожаре в ковидном госпитале погибли два человека

В Кирове произошел пожар в отделении инфекционной больницы. По предварительным данным, два человека погибли.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло ночью в пятой палате третьего корпуса больницы. В здании в момент пожара находились 59 человек, из них 44 больных коронавирусом.

Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуировано 36. «Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города», – добавили в МЧС.

В тушении пожара принимали участие 36 человек, задействованы 11 единиц техники.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 05.10.21

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