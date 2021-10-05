В Казани у следователей из сейфа украли 14 млн рублей

В управлении Следственного комитета в Казани неизвестные украли 14 млн рублей, которые проходили как вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленники проникли в управление и похитили сейф, в котором находилось свыше 14,6 млн рублей, сообщается на сайте СКР.

«По данному факту следственными органами СК России по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», – говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю управления Марселю Дулкарнаеву доложить о проведенных следственных действиях.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 05.10.21

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