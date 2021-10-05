В России бесследно пропали пять курсантов-полицейских из Афганистана

В Волгоградской области ищут пятерых граждан Афганистана, которые были слушателями Волгоградской академии МВД. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, 2 октября двое полицейских Рахшани Ниялан и Гардиш Ахмад Рашид не пришли на контрольное построение после увольнения.

На следующий день из общежития ушли и не вернулись капитан Шарифи Атикула, лейтенант Самим Ибрахим и сержант Гулаб Абдул Сабур.

Пропавших иностранцев ищут в Волгоградской области. Ориентировки передали также в Москву и соседние регионы.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 05.10.21

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