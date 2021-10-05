Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия

Парламент Румынии во вторник, 5 октября, одобрил вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра Флорина Ситу, – сообщает агентство AFP.

За отставку правительства проголосовал 281 депутат, что значительно больше требуемых 234-х. Либералы и их союзники голосование в румынском парламенте бойкотировали. Теперь действующее правительство должно быть распущено, а президент Румынии Клаус Йоханнис вскоре созовет заседание представленных в парламенте партий для проведения консультаций по вопросу назначения нового премьер-министра.

Вотум недоверия правительству Кыцу выразила социал-демократическая партия Румынии (PSD). Инициативу поддержали партия «Союз спасения Румынии» (USR) и Альянс за объединение румын (AUR). Национал-либеральная партия Румынии (PNL), находящаяся у власти, голосование бойкотировала, осудив «безответственные действия» трех оппозиционных партий.

Премьер-министр Румынии Флорин Ситу перед началом голосования по импичменту заявил, обращаясь к партиям: «Что вы выиграете, погрузив страну в хаос?».

Ситу покинул парламент, не дожидаясь итогов голосования.

Бухарест, Иван Бабурин

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