Сенаторы США призвали выслать 300 российских дипломатов

Принять незамедлительные меры для увеличения штата американского посольства в Москве, а в случае, если Россия не пойдет навстречу, выслать 300 российских дипломатов призвали американские сенаторы в письме президенту США Джо Байдену. Письмо подписали сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джим Риш и сенаторы-демократы Марк Уорнер и Боб Менендес, – сообщают СМИ.

В письме сенаторов президенту США говорится: «Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг был бы разумным и соразмерным».

Также американские сенаторы в своем письме просят команду Байдена по национальной безопасности «предпринять немедленные конкретные шаги по обеспечению посольства США в Москве кадрами и поддержкой, в которых оно нуждается, и принять ответственные, соразмерные и незамедлительные меры в ответ на провокации, предпринятые правительством России».

1 августа 2021 года Россия ввела запрет на работу российских граждан в американском посольстве, что, по мнению США, поставило под угрозу повседневную деятельность посольства США в Москве и способность Госдепартамента удовлетворять консульские потребности американцев в России.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.10.21

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