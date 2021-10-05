Во Франции опубликован отчет о сексуальном насилии в отношении детей со стороны католических священнослужителей

Независимая комиссия, созданная католическими епископами во Франции в конце 2018 г., года после 2,5 лет расследования опубликовала во вторник, 5 октября, отчет о результатах своей работы, – сообщает Politico.

По данным опубликованного расследования, начиная с 1950 года, сексуальному насилию подверглись 216 000 детей и подростоков в возрасте до 18 лет со стороны священнослужителей Французской католической церкви.

Председатель независимой комиссии, составившей отчет, Жан-Марк Сове рассказал во время пресс-конференции, что около 80 процентов жертв были мальчиками.

«Большинство пострадавших были мальчики в возрасте от 10 до 13 лет», – сказал Сове. Также он добавил: «Это ни в коем случае не должно остаться без последствий».

Глава общества жертв La Parole Liberée «Свободное слово» Франсуа Дево, комментируя обнародованные в отчете данные, заявил: «Это позор нашего человечества. Они попрали суть профессии – защищать жизнь и человеческое достоинство».

«Вы должны заплатить за все эти преступления», – добавил Франсуа Дево, обращаясь к церковным деятелям, находящимся в аудитории во время публичной презентации отчета в Париже.

Католическая церковь во многих европейских странах и, в том числе, США потрясена потоком обвинений в том, что члены духовенства на протяжении десятилетий лет совершали «широкомасштабные злоупотребления в отношении несовершеннолетних», – пишет Politico.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 05.10.21

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