МИД РФ: американские сенаторы, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России

Министерство иностранных дел России в ответ на предложение американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов, заявило, что инициаторы «видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России», – сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя предложение сенаторов США, заявили: «Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?».

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», – резюмировали в российском МИДе.

Сегодня, 5 октября, несколько влиятельных сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

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