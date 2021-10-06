В Уфе два подростка на электросамокате попали под машину

В Уфе автомобиль сбил электросамокат, на котором находились два подростка. Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает управление ГИБДД по Башкирии.

Инцидент произошел накануне вечером напротив дома 17 по бульвару Славы. Подростки 15 и 16 лет вдвоем ехали на электросамокате и пересекли дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В этот момент на них наехал автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 20-летний мужчина. В результате несовершеннолетних с различными травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 06.10.21

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