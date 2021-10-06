Геббельс до сих пор является почетным гражданином Потсдама

Нацистский министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс до сих пор числится среди почетных горожан Потсдама. Это обнаружили сотрудники администрации города, обновлявшие список для сайта potsdam.de. Этот факт по запросу информационного агентства DPA накануне подтвердила администрация Потсдама, – сообщает Российская газета.

Во времена нацистского правления многие города Германии присваивали звания почетного гражданина ведущим руководителям гитлеровской НСДАП.

Но после Второй мировой войны нацистские лидеры лишались подобных званий, практически повсеместно. Но вот в Потсдаме об этом, судя по всему, забыли, – пишет немецкий еженедельник Spiegel.

Звания «Почетный гражданин» Геббельс удостоился 1 апреля 1938 года Бабельсберга, города-спутника Потсдама, который через год был присоединен к городу.

После поражения Германии во Второй мировой войне ясно звания «почетного гражданина города» в Потсдама лишились Гитлер и министр внутренних дел рейха Вильгельм Флик. Аналогичной же пометки к фамилии Геббельс нет.

Как пишет Spiegel, власти Потсдама склонны оправдать такое упущение тем, что звание Геббельсу было присвоено в Бабельсберге и, дескать, забыли, что этот пригород уже давным-давно – район Потсдама. Ныне представители администрации уверяют, что этот прискорбный факт станет предметом разбирательства на ближайшем заседании собрания городских депутатов.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 06.10.21

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