Министр обороны привлек к ответственности военных за привлечение почетного караула на венчание Гогенцоллерн-Романовых

Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа за выделение военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 окттября.

«Должностные лица Западного военного округа, принявшие решение о привлечении почетного караула на церемонию венчания Георгия Романова с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини, привлечены к дисциплинарной ответственности по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник из российского министерства обороны.

Как пояснил источник, «по данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны».

Венчание Гогенцоллерн-Романова и Беттарини прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября 2021 года.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны Гогенцоллерн-Романовой единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Вопрос правомерности использования ею титула великой княгини – предмет спора с другими потомками Романовых, принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича – младшего.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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