Facebook отложил внедрение новых функций

Издание Wall Street Journal сообщило в среду, 6 октября, что Facebook откладывает внедрение новых функций на своей платформе для детальной оценки потенциальных репутационных рисков, – сообщает РИА Новости..

«IT-гигант замедлил в последние дни процесс введения новых продуктов на фоне публикаций СМИ и прошедших в конгрессе слушаний по поводу большого объема внутренних документов, свидетельствующих о вреде, который приносят платформы Facebook» , – сообщают источники Wall Street Journal (WSJ)

Источники издания также сообщают, что приостановлена и «некоторая работа в отношении уже существующих продуктов, а группе сотрудников поставлена задача оценки репутации с тем, чтобы Facebook не подвергся новой критике».

В связи с тем, что соцсеть серьезно критикуют за негативное влияние на психологическое состояние малолетних пользователей, сотрудникам поставлена задача по обеспечению того, чтобы новые продукты не несли опасность детям

По данным WSJ, Facebook уже усилил контроль над внутренним потоком информации, в частности, в отношении исследований, которые потенциально могут нести репутационный вред в случае их обнародования.

Новая волна нападок в адрес компании пошла после того, как бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген сначала через серию анонимных публикаций и исков, а затем публично обвинила соцсеть в том, что та ставит прибыль важнее защиты безопасности своих пользователей.

Парируя заявления Хауген, которые она сделала в сенате США, глава Марк Цукерберг заявил, что ее выводы неправда и сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.

На прошлой неделе Facebook заявил, что на фоне опасений негативного влиянии платформы на психологическое состояние подростков, приостанавливает планы по внедрению платформы Instagram Kids.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 06.10.21

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