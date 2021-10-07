Все и сразу: в Бразилии поймали нациста-педофила

В Бразилии у подозреваемого в педофилии полиция обнаружила обширную коллекцию нацистских предметов. Как сообщает газета «Фигаро», 58-летний Эйлсон Проенка Дойл Линьярес был арестован во вторник после того, как пара, проживающая рядом с его домом в Рио, обвинила его в жестоком обращении с 12-летним сыном. По словам комиссара полиции Луиса Армонда, в доме подозреваемого был обнаружен «чудовищный материал» по теме нацизма: сотни значков, документов, униформа, флаги и даже членский билет нацистской партии с его фотографией, – сообщил комисар. На опубликованных полицией изображениях также запечатлены фотографии и бюсты Гитлера. Были изъяты кинжалы и девять единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовка и пулемет, а также большое количество боеприпасов.

Дойл Линьярес был обвинен в незаконном хранении оружия, расизме и педофилии, в том числе после обнаружения у него дома фотографиц несовершеннолетних, рассказал Луис Армонд. По данным того же источника, подозреваемый оценил свою нацистскую коллекцию в сумму от 2,5 до 3 миллионов евро.

Полиция получила ордер на арест и обыск в доме Дойла Линьяреса после того, как последний, и это было доказано, пытался напасть как минимум на двух других несовершеннолетних.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.10.21

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