Нефтяной танкер взорвался в Иркутской области, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в акватории реки Лены в Иркутской области. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его данным, инцидент произошел около 10:30 мск. На танкере сдетонировали пары нефтепродуктов. Два члена экипажа получили ранения.

Подробности выясняются.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 07.10.21

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