Десять человек умерли в Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем

В Оренбургской области, по последним данным, десять человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. Еще один человек находится в реанимации. Глава региона Денис Паслер поручил муниципальным властям в экстренном порядке проинформировать население, чтобы люди не покупали несертифицированные спиртные напитки вне торговых точек и не употребляли их, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Ранее сегодня региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о смерти девяти человек в Ясненском и Домбаровском районах Оренбуржья. Следователи рассматривают версию об отравлении контрафактным алкоголем. Жертвами отравления стали пять жителей Домбаровского района и четыре жителя Ясненского городского округа. По данным СМИ, все они распивали алкогольные напитки в разных компаниях. Возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По данным следствия, в период с 6 по 7 октября 2021 года по месту своего проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и в больнице «скончались девять человек в возрасте от 36-ти до 73-х лет с предварительным диагнозом токсическое действие этанола».

В настоящее время проводятся «следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости, изъяты ее образцы, назначены необходимые экспертизы», говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь прокуратура Оренбургской области организовала проведение проверки исполнения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, сообщает надзорное ведомство. Прокуратуры Домбаровского и Ясненского районов взяли на контроль расследование уголовных дел о гибели местных жителей от отравления алкогольными суррогатами.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 07.10.21

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