Экс-зам.министра просвещения Марина Ракова арестована

В пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили, что обвиняемая в особо крупном мошенничестве бывшая заместитель главы Минпросвещения России Марина Ракова отправлена под арест по решению суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

Уточняется, что Ракова обвиняется в хищении денег, выделенных на проект «Учитель будущего».

Также Ракову проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.

Следует напомнить,следствие полагает, что в 2019 году Ракова, которая тогда занимала пост замминистра, добилась выделения Фонду новых форм развития образования, гендиректором которого она была ранее, бюджетных средств для реализации государственных контрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Одним из подрядчиков организации стала «Шанинка». По версии правоохранительных органов, в итоге деньги были похищены Инкиным и двумя другими фигурантами дела.

Раковой вменяют ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

Расследованием дела занимается Следственный департамент МВД России.

По делу Раковой арестованы еще три человека – бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и его экс-заместитель Евгений Зак, а также Кристина Крючкова, занимавшая должность исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 07.10.21

Европарламент хочет начать уголовное преследование Лукашенко. / Дело на 26 млн рублей: к Facebook придут судебные приставы. / Десять человек умерли в Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»