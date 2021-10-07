В результате землетрясения в Японии пострадало 19 человек

В результате произошедшего в четверг, 7 октября, землетрясения в столичном регионе Японии число пострадавших составляет 19 человек, трое из них пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда в Токио. Остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении, – сообщает телеканал NHK.

Национальное метеорологическое управление Японии сообщает, магнитуда землетрясения составила 5,9 баллов. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км, угроза цунами не объявлялась. Сейсмологи предупреждают об опасности повторных толчков в течение ближайшей недели.

Сегодняшнее землетрясение в Токио по силе колебаний стало самым сильным с 11 марта 2011 года, тогда возле северо-восточного побережья Японии мощность удара стихии составила 9,0 баллов по шкале Рихтера.

Токио, Иван Бабурин

Токио. Другие новости 07.10.21

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