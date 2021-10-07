Опять в США требуют санкций против России, теперь из-за цен на газ

Американский конгрессмен Майкл Маккол призвал администрацию США расширить санкции против «Северного потока -2» Конгрессмен заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, – сообщает РИА Новости.
В своем заявлении Маккол утверждает, что действия Кремля, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока -2», по которому Россия собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу.
Главный республиканец в международном комитете палаты представителей утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту».
Помимо всего прочего, Маккол обвинил Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через «манипулирование» региональным газовым рынком и провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте».
Следует напомнить, что именно конгрессмену Макколу принадлежит авторство поправок к оборонному бюджету, которые обязывают администрацию США распространить санкции на всех без исключения участников «Северного потока – 2», в том числе оператора проекта Nord Stream 2 AG, который выведен из-под действий рестрикций.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 07.10.21
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