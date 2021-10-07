Боевики в Сирии готовят провокации с химоружием

Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам»* – клон «Джебхат ан-Нусры»*, готовит инсценировку «химической атаки».

Согласно информации, которую сообщил Кулить, «ЦПВС уже на протяжении месяца получает из разных источников информацию о подготовке провокации в южной части идлибской зоны деэскалации. Боевики собираются устроить «инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура».

Российский контр-адмирал рассказал, что террористы намерены привлечь к осуществлению своих планов «псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы». «Белые каски» планируют устроить «постановочные съемки для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – сообщает издание Взгляд.

* организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 07.10.21

Опять в США требуют санкций против России, теперь из-за цен на газ. / В результате землетрясения в Японии пострадало 19 человек. / Экс-зам.министра просвещения Марина Ракова арестована. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»