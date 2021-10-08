Амурский ГПЗ остановлен после пожара (ВИДЕО)

Амурский газоперерабатывающий завод после разгерметизации оборудования с возгоранием газа остановил переработку природного газа на время проведения аварийных работ.

Как сообщили на предприятии, технологический процесс не пострадал, но остановлен. Сроки возобновления переработки газа пока не называются, передает ТАСС.

В пятницу на Амурском ГПЗ на второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок с хлопком газа и последующим возгоранием. Обошлось без пострадавших. К настоящему времени пожар на предприятии полностью ликвидирован. По информации телеграм-канала Mash, площадь возгорания составила 60 квадратных метров, эвакуировано около 2,5 тысячи человек.

Telegram: Пожар на Амурском ГПЗ, видео: телеграм-канал «Раньше всех»

Огонь не затронул первую технологическую линию, которая расположена на удалении от места аварии.

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что по результатам лабораторного контроля не выявил превышения допустимых концентраций вредных веществ в районе Амурского ГПЗ. Исследования атмосферного воздуха на содержание вредных химических веществ проводились возле жилых строений вахтового поселка завода, расположенных рядом с местом пожара.

Амурский ГПЗ в районе города Свободного Амурской области – одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, сообщается на сайте «Газпрома». Завод является важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Запуск первой технологической линии состоялся в июне 2021 года. В сентябре этого года начали работу вторая технологическая линия завода и первая из трех гелиевых установок. Запуск следующих четырех линий будет синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири».

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 08.10.21

Напавший на отдел полиции под Воронежем признал вину в массовом убийстве. / Челябинец устроил дебош в аэропорту Новосибирска. / В Крыму в рыбе из гипермаркета нашли иглу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»