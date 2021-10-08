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Пятница, 8 октября 2021, 23:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Facebook и Instagram снова лихорадит

В работе социальной сети Facebook сегодня, 8 октября, снова произошел сбой в ряде стран мира, – информирует портал Downdetector со ссылкой на сообщения от пользователей.

Facebook сообщает, что уже работает над устранением проблемы и принесли извинения пользователям. Предыдущий сбой оставил пользователей без доступа к сервисам на протяжении нескольких часов

«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», – заявили в компании.

На сервисе DownDetector вечером в пятницу резко выросло число сообщений о жалобах от пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp.

В отношении Facebook пользователи чаще всего жаловались на проблемы с сайтом или с приложением, еще часть испытали трудности со входом в соцсеть.

Пользователи Instagram сообщали о проблемах с подключением к серверу, а клиенты WhatsApp о трудностях с отправкой сообщений. И те и другие также пожаловались на сбои в самих приложениях.

Сбои в работе приложений зарегистрировали по всему миру, отчеты поступали из США, Франции, Великобритании, Германии, Бразилии. В России больше всего жалоб поступило из Москвы.

За неделю это второй сбой в работе соцсетей и мессенджера. Первый произошел 4 октября. Помимо Facebook, Instagram и WhatsApp проблемы тогда возникли и в работе Netflix, Zoom, Tinder, Viber, а также YouTube.

По данным DownDetector, сбой 4 октября стал самым серьезным в истории. Сервис получил более 10,6 млн. сообщений о проблемах по всему миру. Восстановить работу Facebook, Instagram и WhatsApp тогда удалось более чем через шесть часов.

Москва, Иван Бабурин

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