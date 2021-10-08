В ходе столкновений с израильской армией пострадали более 70 палестинцев

На Западном берегу реки Иордан более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными, – сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский Красный Полумесяц.

В заявлении Красного полумесяца говорится, что «семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу».

В свою очередь, в пресс-службе израильской армии рассказали, что во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями военнослужащих ЦАХАЛ, в ответ были применены средства для разгона толпы.

«Военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса», – говорится в сообщении израильской армии.

В израильской армии также отмечают, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.

Со своей стороны палестинские СМИ сообщают, что в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 08.10.21

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