В Сирии отражают воздушную атаку и фиксируют обстрелы

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку над городом Хомс, – сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

В сообщении агентства говорится, что «силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над пригородом Хомса».

Ранее террористы из «Джабхат ан-Нусры»* доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами.

Кроме того, в пятницу, 8 октября, в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра*. По уточненным данным три обстрела зарегистрировано в провинции Идлиб, в провинции Алеппо – два.

* организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 08.10.21

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