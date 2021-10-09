В Хабаровском крае военнослужащие едва не убили сослуживца из-за iPhone

В одной из воинских частей Хабаровского края военнослужащие жестоко избили сослуживца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще сентябре в воинской части 46102, дислоцированной в Бикине. Два срочника автороты батальона материально-технического обеспечения в компании контрактника избили солдата, требуя у него 20 тысяч рублей и iPhone 10. Экзекуцию сняли на видео и на днях выложили в сеть. Видео вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

Военная прокуратура провела проверку, в ходе которой факт неуставых отношений подтвердился и выяснилось, что случай был не единичный.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 335 УК РФ (неуставные отношения) и ч. 2 ст. 163 (вымогательство). Участники избиения заключены под стражу.

Хабаровск, Игорь Юров

Хабаровск. Другие новости 09.10.21

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