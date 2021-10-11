Полицейский, которого позвали убрать бомжа, сам помочился в подъезде

Полиция в Красноярске проводит служебную проверку по факту хулиганства в подъезде. Как сообщают местные СМИ6 жильцы одного дома № 34 на улице Робеспьера вызвали наряд чтобы решить вопрос с поселившимся бомжом. Пока один из полицейских решал вопрос о непрошенном госте, второй – помочился на лестничной клетке, прямо под камерой наблюдения. Ее полицейский не заметил. Видео тут же облетело местные паблики. «Полицейский не только не выгнал бомжа, но и сам пописал в подъезде прямо на камеру», – комментировал автор видео, выложенного в соцсети.

Представители полиции красноярска сообщили, что если информация о правонарушении со стороны сотрудника полиции подтвердится, виновного привлекут к ответственности.

Красноярск, Елена Васильева

Красноярск. Другие новости 11.10.21

В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя выросло до 34 человек. / «Вброс для дискредитации врачей»: курганцев поссорил пост про медиков, работающих в ковидном госпитале. / Сотрудник Пентагона продавал секретные данные, пряча их в бутерброд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»