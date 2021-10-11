В детском саду Ангарска отравились 14 детей

В Иркутской области 14 воспитанников детского сада пожаловались на ухудшение самочувствия. Следственный комитет объявил о начале проведения проверки.

Накануне шестеро детей из детского сада №116 города Ангарска обратились за медицинской помощью. По результатам анализов у двоих детей обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение.

Сегодня общее число случаев отравление достигло 14.

«По данному факту следственным отделом по г.Ангарск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в СКР.

Ангарск, Зоя Осколкова

Ангарск. Другие новости 11.10.21

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