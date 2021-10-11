Собчак вызвали на допрос

Ксения Собчак и другие пассажиры автомобиля Mercedes, попавшего в ДТП в Сочи вызваны на допрос в качестве свидетелей, – сообщает «МВД медиа».

В сообщении говорится: «В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля».

Водителю Mercedes, спровоцировавшему смертельное ДТП, предъявлено обвинение.

«Сегодня водителю автомобиля Mercedes предъявлено обвинение», – сообщает «МВД медиа».

В воскресенье, 10 октября, Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее. В полиции сообщали, что в отношении водителя возбуждено дело, он находится под подпиской о невыезде.

В МВД добавили, что в настоящее время расследование уголовного дела в отношении предполагаемого виновника резонансного ДТП в Сочи 9 сентября взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России. Как сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда, Адлерский районный суд избрал в отношении водителя Mercedes меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.10.21

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