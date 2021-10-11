В Нью-Йорке закрывается генеральное консульство Белоруссии

На сайте дипломатической миссии Белоруссии появилось объявление, что с 21 октября в Нью-Йорке прекращает работу Генеральное консульство Белоруссии, – сообщают Известия.

В сообщении Белорусской дипмиссии в Нью-Йорке говорится, что работа прекращается по требованию американской стороны. Прием и обработка документов, получаемых по почте, прекратится с 8 октября. Документы, поступившие после этой даты, передадут в посольство Республики Беларусь в США не ранее 1 ноября.

В генконсульстве Белоруссии в Нью-Йорке отметили, что «во избежание потери почтовых отправлений рекомендуем воздержаться от отправки документов в адрес генерального консульства и отправлять документы в адрес посольства Республики Беларусь в США начиная с 1 ноября 2021 года».

Белорусы, живущие на территории консульского округа генконсульства, включая Канаду, после закрытия дипмиссии могут обращаться в белорусское посольство в США в Вашингтоне.

Граждан Белоруссии, состоящих на постоянном консульском учете в генеральном консульстве, с 1 ноября переведут на постоянный консульский учет в посольство Республики Беларусь в США.

В сентябре текущего года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявлл, что Минск определился с кандидатурой на пост посла в США, но направлять его в нынешних условиях не видит смысла. В свою очередь посольство США в Минске в конце августа сообщило о сокращении дипмиссии в республике.

Отношения Минска и Вашингтона обострились после выборов президента Белоруссии, прошедших в августе 2020 года, страны Запада сочли итоги голосования сфальсифицированными.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 11.10.21

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