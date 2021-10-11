Евросоюз ввел санкции по Крыму против еще восьми человек

В понедельник, 11 октября, на сайте Совета ЕС было опубликовано постановление о том, что Евросоюз добавил в свой санкционный список, связанный с воссоединением Крыма с Россией, еще восемь человек.

Как сообщают Ведомости, в перечень были внесены в основном представители судебных органов в Крыму и Севастополе, которых Брюссель считает ответственными за «соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе».

В числе попавших под европейские санкции – председатель Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов, судья этого суда Михаил Белоусов , зампредседателя Центрального райсуда Симферополя Виктор Можелянский и судья Верховного суда Крыма Галина Редько.

Также в обновленный санкционный список ЕС попали начальник Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, следователь по особым делам Магомед Магомедов, прокурор в Ростове-на-Дону Евгений Колпиков и глава ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк.

Всего в санкционном списке Евросоюза теперь значатся 185 физических лиц и 48 организаций, угрожающие «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и ограничения на въезд в страны-члены сообщества.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 г. Присоединению предшествовало проведение референдума о статусе региона, по результатам которого более 96% крымчан проголосовало за воссоединение с Россией.

Брюссель, Иван Бабурин

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