Кубанец сломал приставу нос и отправился в колонию на 7 лет

Суд приговорили жителя города Курганинска Краснодарского края к семи годам в колонии. Мужчина сломал нос судебному приставу, и суд посчитал это насилием, опасным для жизни и здоровья.

Обвинение доказало, что в сентябре 2020 года судебные приставы пришли выселять по решению суда 46-летнего кубанца. Мужчина отказался выезжать из частного дома.

«Подсудимый толкнул женщину-пристава. За нее вступились коллеги. Одного подсудимый толкнул на металлический забор, а второго ударил кулаком, а затем головой, сломав ему нос», – рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

После этого на мужчину надели наручники. Его обвинили в угрозах и применении насилия, опасного для жизни или здоровья в связи с осуществлением правосудия (ч. 3 ст. 296, ч. 4 ст. 296 УК РФ). Мужчина свою вину не признал.

Однако суд вынес обвинительный приговор и назначил кубанцу семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция согласилась с приговором.

Напомним, в июне в Адлере возбудили уголовное дело после нападения 60-летнего местного жителя на приставов. Мужчину попросили выселиться из дома, признанного самостроем, а он в ответ открыл стрельбу. Два судебных пристава погибли.

Краснодар, Наталья Рязанова

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