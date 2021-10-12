Британское СМИ принесло извинения за публикацию о краже русскими формулы AstraZeneca

Британское издание Daily Express извинилась за публикацию и внесла правки в материал, в котором ранее утверждалось о якобы имевшей место краже российскими спецслужбами формулы вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.

Daily Express сообщает, что «в статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины».

В извинениях Daily Express сказано: «Мы обратили внимание, что это ошибочная информация».

Следует напомнить, что изначально материал, в котором утверждалось, что украденная формула вакцины AstraZeneca была использована для создания «Спутника V», появился в британском таблоиде The Sun и позже был перепечатан другими изданиями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя публикацию, заявил, что не удивлен новым выпадом в сторону России.

«Я уже ничему не удивляюсь. Не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения», – заявил Лавров.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 12.10.21

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