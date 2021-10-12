По делу экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца арестована социолог

Австрийский социолог Сабина Бейншаб была арестована во вторник, 12 октября, в связи со скандалом о коррупции и взяточничестве, который привел к отставке Себастьяна Курца с поста канцлера, – сообщает Politico.

Основательница исследовательской фирмы Research Affairs Сабина Бейншаб подозревается в удалении жесткого диска со своего компьютера незадолго до обыска в офисе Курца, его ближайших советников и штаб консервативной партии в Вене 6 октября. Теперь ей грозит обвинение в сокрытии улик, – сообщает Der Standard.

В 2015 году Байншаб была помощником социолога и исследователя Софи Кармасин, которая в период с 2013 по 2017 год была министром Народной партии Курца.

Власти Австрии утверждают, начиная с 2016 года, отдел исследований проводил опросы, с помощью которых осуществлялись манипуляции в пользу политической программы Курца. Согласно судебным документам, некоторые опросы были оплачены министерством финансов и замаскированы под «исследования».

Подтасованные данные впоследствии появились в таблоиде Österreich и других СМИ, которые, как подозревают прокуроры, были вознаграждены государственными рекламными контрактами.

Себастьян Курц обвиняется в подкупе социологов и журналистов. Ему грозит обвинение во взяточничестве и хищениях. Несмотря на то, что Курцу обвинений предъявлено не было, он ушел в отставку, заявив, что с его стороны было бы «безответственно» ждать, пока оппозиция свергнет его с поста канцлера с вотумом недоверия.

Вена, Иван Бабурин

Вена. Другие новости 12.10.21

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