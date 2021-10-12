В Минске завели новое уголовное дело в отношении Тихановской и Латушко

Уголовное дело за создание псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом возбудили против находящихся в Литве и Польше оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, – сообщил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Кабакович заявил следующее: «Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица».

«Тихановская и Латушко сделали это по согласованию и совместно с другими участниками заговора», нарушив требования Конституции страны», – сообщил представитель СК Белоруссии.

Как сообщает РИА Новости, согласно белорусскому законодательству, самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряженное с совершением общественно опасных действий или участием в переговорах с представителями иностранных государств и международных организаций, влечет наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, ранее уже возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Также Тихановская и Латушко включены в перечень лиц, причастных к терроризму.

В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако в выдаче Тихановской Вильнюс Минску отказал.

Сейчас в Литве действует ее офис. Латушко руководит оппозиционным Народным антикризисным управлением. Оба активно призывают западные страны расширить международные санкции против Минска.

Минск, Иван Бабурин

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